۲۸۶ قلم کالا از مازندران به ۴۶ کشور جهان صادر شد

امیر جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صادرات انواع کالا از گمرکات مازندران با رشد ۴۹ درصدی در وزن به میزان یک میلیون و ۲۹۷ هزارتن و ارزش بالغ بر ۲۵۸ میلیون و ۲۵۳ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد ارزشی را نشان می‌دهد.

ناظر گمرکات مازندران و مدیرکل گمرک نوشهر با اشاره به صادرات ۲۸۶ قلم انواع کالا از گمرکات استان بیان داشت: پنج قلم عمده کالاهای صادراتی شامل فرآورده‌های لبنی با ۹۷ میلیون دلار، سیمان با ۳۱ میلیون دلار، مواد پلاستیکی با ۲۷ میلیون دلار، مرکبات با ۲۰ میلیون دلارو فرآورده‌های خوراکی گوناگون با ۱۴ میلیون دلار است.

وی همچنین مقاصد عمده کالاهای صادراتی گمرکات مازندران در این مدت را به ۴۹ کشور اعلام کرد و گفت: به ترتیب عراق با ۱۱۹ میلیون دلار، روسیه با ۶۱ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۳ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۱ میلیون دلار و امارات با ۸ میلیون دلار پنج کشور عمده طرف مبادله تجاری گمرکات مازندران بوده‌است.