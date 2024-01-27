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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

فرماندار قم:

۵ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در قم تایید صلاحیت شدند

۵ داوطلب مجلس خبرگان رهبری در قم تایید صلاحیت شدند

قم- فرماندار قم از تایید صلاحیت ۵ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان فرماندار قم ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان قم تعداد ۱۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۵ نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند.

وی افزود: تعداد ۲ نفر از داوطلبان انصراف داده و صلاحیت ۱۰ نفر نیز تایید نشده است که این افراد می توانند جهت ثبت اعتراض خود به سامانه داوطلب شورای نگهبان مراجعه کنند.

انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6005983

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