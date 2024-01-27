ارائه آموزش عوامل اجرایی انتخابات در شهر اهواز درحال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده ظهر امروز شنبه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در روز یازدهم اسفند ماه در جمع خبرنگاران بیان کرد: آموزش عوامل اجرایی از یک ماه پیش در حوزه انتخابیه اهواز آغازشده و به صورت مستمر اجرا می‌شود. ضمن اینکه در این دوره از ظرفیت افراد با تجربه و آگاه به قوانین انتخابات استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی برگزاری انتخابات به صورت کامل مرور می‌شود، اضافه کرد: علاوه بر آموزش عوامل برگزاری انتخابات در شهرستان اهواز نیز آموزش‌های لازم به عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان‌های باوی، کارون و حمیدیه با برنامه‌ریزی و زمانبندی در حال اجرا است.

فرماندار اهواز با بیان اینکه اشراف کامل عوامل اجرایی انتخابات ضروری است، افزود: تمهیدات لازم اندیشیده شده تا انتخابات قانونی، شفاف، سالم، پرشور و با مشارکت بالا برگزار شود.

رئیس هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه، باوی و کارون ادامه داد: مشکلات و آسیب‌های دوره‌های قبلی انتخابات شناسایی شده و با برنامه‌ریزی و اقداماتی که از چند ماه قبل در اهواز انجام گرفته است، امید می‌رود در این دوره شاهد مشکلات نخواهیم بود.

موالی زاده افزود: فرآیند و نتایج انتخابات تا پایان به صورت شفاف از طریق کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اهواز به شهروندان اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه مهمترین اصل انتخابات مشارکت مردم است، گفت: انتخابات تعیین سرنوشت و حق مردم است و همه باید برای مشارکت بالا در انتخابات تلاش کنیم.

فرماندار اهواز خبر داد: در نشست‌هایی که با حضور فرمانداران و دیگر عوامل برگزاری انتخابات در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه داشته‌ایم، مشکلات دوره‌های قبل احصا شدند و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات اندیشیده شده است.