برخورد بانيروهاي خود سر يك عزم ملي است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، علي يونسي كه براي جلسه غير علني به مجلس آمده بود در جمع خبرنگاران تصريح كرد:اگر ثابت شود كه دربازداشت هاي اخيراشتباه صورت گرفته وفردي بي گناه است ، او را به دستگاه قضايي تحويل نمي دهيم ولي چنانچه خلاف اين ثابت شود افراد بازذاشت شده در اختيار قانون قرار خواهند گرفت .

وي درپاسخ به سوالي مبني براينكه رسانه هاي خارجي تا چه اندازه در اغتشاشات اخير نقش داشته اند اظهار داشت: اغتشاشات راسازمان يافته شناسائي كرديم، برخي اغتشاشگران هستند كه رسانه هاي خارجي وضد انقلاب از آنها دعوت كرده اند ولي مساله مهم امنيتي به حساب نمي آيند.وزير اطلاعات در خصوص اظهارات رئيس جمهوري آمريكا تصريح كرد : آمريكا به اين آشوبها اميد بسته بود ولي باز ناميد شد .

وي در خصوص دستگيري گروهك منافقين در فرانسه اظهار داشت: فرانسه مهد قانون است وبه وظيفه قانوني خود عمل كرده ، چون سازمان ملل تمام كشورهاي جهان را موظف به برخورد با تروريسم كرده است همانگونه كه ما در ايران با تروريستها برخورد مي كنيم.