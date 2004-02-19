بازرگان اسراييلي اسرار خطرناكي را به حزب الله گفته است

به گزارش خبرگزاري مهر، كميته فرعي ويژه اموراطلاعاتي وجاسوسي وابسته به كميته خارجي وامنيتي كنيست اسراييل دربيانيه اي رسمي مدعي شد شرايط اسارت تتنباوم درنزد حزب الله و اطلاعاتي كه وي در جريان تحقيقات به بازجويان داده، فوق العاده حساس و خطرناك است. تنباوم كه پس از آزادي از سوي حزب الله ، دراسراييل بازداشت شده است.
دراين بيانيه به نوع اطلاعات و اسراري كه اين جاسوس اسراييلي به حزب الله لبنان داده است، اشاره اي نشده است.
تتنباوم به همراه اجساد سه نظامي صهيونيست درجريان اولين مرحله تبادل اسرا با حزب الله لبنان در مقابل آزادي بيش از 400 اسير لبناني، فلسطيني و عرب مبادله شد.
كميته اي در پارلمان رژيم اسراييل، حنان تتباوم بازرگان جاسوس اسراييلي كه به تازگي از سوي حزب الله لبنان آزاد شد را به دادن اطلاعات و اسرار خطرناك به حزب الله لبنان متهم كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، كميته فرعي ويژه اموراطلاعاتي وجاسوسي وابسته به كميته خارجي وامنيتي كنيست اسراييل دربيانيه اي رسمي مدعي شد شرايط اسارت تتنباوم درنزد حزب الله و اطلاعاتي كه وي در جريان تحقيقات به بازجويان داده، فوق العاده حساس و خطرناك است. تنباوم كه پس از آزادي از سوي حزب الله ، دراسراييل بازداشت شده است.
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