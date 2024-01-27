اهمیت انتخابات در ایام دهه فجر تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان تنگستان اظهار داشت: تبیین و به نمایش گذاشتن دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر رسالت بسیار مهمی است که باید همه کمیته‌های ستاد بزرگداشت دهه فجر و مسئولان آن را دنبال کنند.

امام جمعه اهرم با بیان اینکه در برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی امسال با در نظر گرفتن امید آفرینی و دشمن شناسی و جهاد تبیین مد نظر باشد، یاد آورد شد: مشارکت گسترده عموم مردم تنگستان در برنامه‌های دهه فجر و راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب است و برای نسل جوان باید جریان شناسی انقلاب فهم و تبیین شود.

پهلو زاده خاطرنشان کرد: در ایام دهه فجر نسبت به تبیین جایگاه انتخابات در کشور اقدام لازم صورت گیرد.