ایجاد دفاتر ستاد مرکزی اعتکاف در کشورهای لبنان و تانزانیا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد باقر تکیه‌ای ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه شبکه و انسجام مراسم معنوی اعتکاف در دنیا افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: در هر منطقه بین‌المللی، یک دفتر ویژه اعتکاف در حال راه‌اندازی است.

معاون امور بین‌الملل ستاد مرکزی اعتکاف کشور گفت: برای کشورهای غرب آسیا در کشور لبان دفتر ستادی اعتکاف و شورای راهبری اعتکاف از ده ماه پیش راه‌اندازی شده است.

وی اظهار کرد: دیگر دفتر منطقه‌ای ستاد مرکزی اعتکاف در کشور تانزانیا برای کشورهای شرق آفریقا راه‌اندازی شده است؛ امیدواریم با ایجاد دفاتر منطقه‌ای بعدی، یک شبکه منسجم اعتکاف در دنیا صورت گرفته شود و برای ترویج اعتکاف برنامه منظمی انجام شود.

تکیه‌ای خاطر نشان کرد: با این اتفاق به زودی شبکه ارتباطی بین فرهیختگان، نویسندگان، هنرمندان و پژوهشگران در حوزه اعتکاف در سراسر جهان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ۱۰۰ کشور دنیا مراسم اعتکاف ماه رمضان و ماه رجب به صورت سالانه برگزار می‌شود، گفت: هفتمین جشنواره دوسالانه بین‌المللی اعتکاف نیز به صورت مشترک در ایران و لبنان پیگیری می‌شود که در دی‌ماه ۱۴۰۲ اختتامیه بخش ادبی و هنری این جشنواره در لرستان برگزار شد و اختتامیه بخش علمی نیز با حضور فرهیختگان بین‌المللی در بیروت برگزار خواهد شد.