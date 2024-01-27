اعتکاف بانوان در ۱۰۴ مسجد استان بوشهر برگزار شد

مائده پیامی در گفت و گو با خبرنگار مهر یکی از جلوههای تهذیب نفس و اعتلای معنوی و رشد شاخص معنویت عنوان کرد و افزود: امسال در ۱۰۴ مسجد استان میزبان بانوان معتکف هستیم و حضور دهه هشتادیها چشمگیر بوده است.
مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ویژه دختران دانشآموز از برنامههای مهم اعتکاف امسال است، اظهار داشت: با توجه به بحث مهم خانواده و جمعیت، اعتکاف مادر و کودک و روایت مادران مقاومت غزه، در حوزههای اعتکاف مادر و دختر، دانشآموزی، دانشجویی و بزرگسال در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه اعتکاف امسال با محوریت جهاد تبیین و نشر خوبیها ویژه بانوان برگزار میشود، ادامه داد: در این مراسم، برنامههای متنوعی از جمله، گعدههای دخترانه، کرسیهای آزاداندیشی، سیر مطالعاتی، محافل قرآنی، مناجاتخوانی، آماده کردن بوم مادرانه، حلقههای تربیتی ویژه مادرانه و کودک در حال اجرا هستند.
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