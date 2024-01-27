اعتکاف بانوان در ۱۰۴ مسجد استان بوشهر برگزار شد

مائده پیامی در گفت و گو با خبرنگار مهر یکی از جلوه‌های تهذیب نفس و اعتلای معنوی و رشد شاخص معنویت عنوان کرد و افزود: امسال در ۱۰۴ مسجد استان میزبان بانوان معتکف هستیم و حضور دهه هشتادی‎‌ها چشمگیر بوده است.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ویژه دختران دانش‌آموز از برنامه‌های مهم اعتکاف امسال است، اظهار داشت: با توجه به بحث مهم خانواده و جمعیت، اعتکاف مادر و کودک و روایت مادران مقاومت غزه، در حوزه‌های اعتکاف مادر و دختر، دانش‌آموزی، دانشجویی و بزرگسال در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه اعتکاف امسال با محوریت جهاد تبیین و نشر خوبی‌ها ویژه بانوان برگزار می‌شود، ادامه داد: در این مراسم، برنامه‌های متنوعی از جمله، گعده‌های دخترانه، کرسی‌های آزاداندیشی، سیر مطالعاتی، محافل قرآنی، مناجات‌خوانی، آماده کردن بوم مادرانه، حلقه‌های تربیتی ویژه مادرانه و کودک در حال اجرا هستند.