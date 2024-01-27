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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

معاون هواشناسی استان مرکزی:

پیش بینی رگبار باران و برف در مرکزی/ سرعت وزش باد افزایش می یابد

پیش بینی رگبار باران و برف در مرکزی/ سرعت وزش باد افزایش می یابد

اراک- معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: مطابق بررسی ها امروز تا صبح فردا برخی ساعات شاهد رگبار باران و برف و وزش باد در این استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات احتمال کولاک برف در گردنه‌های مناطق کوهستانی وجود خواهد داشت.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی با اشاره به اینکه طی امروز تا صبح فردا در برخی ساعات رگبار باران و برف و وزش باد پیش بینی می‌شود، گفت: از فردا دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت و با توجه به رطوبت و سرمای هوا شرایط برای تشکیل مه در برخی ساعات بویژه ساعات شب و صبح تا روز سه شنبه در برخی مناطق مستعد استان پیش بینی می‌شود.

مرادی بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی وضع هوا بیانگر ورود سامانه بارشی دیگری از روز سه شنبه به کشور است که در صورت عدم تغییر در الگوی نقشه‌ها از اواخر وقت سه شنبه تا پایان هفته موجب بارش برف در اکثر نواحی استان خواهد شد.

کد مطلب 6006046

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