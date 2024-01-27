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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

شهردار کرمانشاه:

آسیب شناسی در مقوله فرهنگ باید انجام گیرد

آسیب شناسی در مقوله فرهنگ باید انجام گیرد

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه با اشاره به ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ، گفت: آسیب شناسی در مقوله فرهنگ باید انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نوروزی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ یک مقوله گسترده و مهم است.

وی افزود: در حوزه فرهنگی به شدت نیازمند یک آسیب شناسی درست و کارشناسی هستیم.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: گستردگی و جامعیت حوزه فرهنگ بر اهمیت و ضرورت پرداختن به این مساله می‌افزاید.

وی ادامه داد: در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان کرمانشاه می‌توان به ۲ صورت عمل کرد، یکی ترسیم وضع موجود و وضع مطلوب که لازم است به آن برسیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: دیگر روشی که می‌توان از آن برای تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استفاده کرد مساله محوری است که باید در این روش مسائل مهم فرهنگی شناسایی و بر اساس آن نقشه مهندسی فرهنگی تدوین شود.

کد مطلب 6006112

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