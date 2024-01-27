پیگیری فوت نوجوان اهوازی توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۲۱ شب گذشته نیز مردم به مأموران در حال گشت یگان امداد اطلاع دادند که موتورسیکلتی به صورت واژگون شده در حاشیه ساحلی پارک ریحانه افتاده که با هماهنگی صورت گرفته راکب آن توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه راکب موتورسیکلت پس از ساعاتی با وجود تلاش پزشکان فوت کرد، افزود: رسانه‌ها معاند سعی دارند با دست‌مایه قرار دادن مرگ این نوجوان ۱۶ ساله موجب تشویش اذهان عمومی شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز با تاکید بر اینکه علت واژگونی موتورسیکلت توسط پلیس در دست بررسی است، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود که اخبار را فقط از منابع قانونی و معتبر دنبال کنند.