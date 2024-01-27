تایید صلاحیت ۶ داوطلب مجلس خبرگان در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، رحمان جلالی گفت: نتیجه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، چهارم و پنجم بهمن ماه از طریق سامانه پیامکی وزارت کشور به داوطلبان اعلام شده است و از ۱۴ داوطلبی که ثبت‌نام خود را نهایی کرده بودند، ۶ نفر تأیید صلاحیت نهایی شده‌اند.

وی از انصراف ۶ داوطلب و رد صلاحیت دو نفر خبر داد و اظهار داشت: داوطلبانی که رد صلاحیت شدند در صورتی که اعتراض داشته باشند، می‌توانند به مدت سه روز از ۶ تا ۸ بهمن اعتراض خود را ثبت کنند و شورای نگهبان از نهم تا هجدهم بهمن ماه به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.

جلالی با اشاره به اینکه داوطلبانی که تأیید صلاحیت شدند از تاریخ ۲۵ بهمن تا ۹ اسفند فرصت دارند تا تبلیغات انتخابی خود را داشته باشند، افزود: در مجموع به مدت ۱۵ روز داوطلبان تأیید صلاحت شده مجلس خبرگان می‌توانند تبلیغات داشته باشند و داوطلبانی که قصد انصراف دارند، حتماً ۷۲ ساعت قبل از فرآیند آغاز رأی‌گیری باید انصراف خود را اعلام کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان، آخرین آمار برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه استان کرمان را ۳۶۴ نفر در کل استان اعلام کرد و ادامه داد: از ۶۴۵ داوطلبی که ثبت‌نام خود را نهایی کرده بودند، ۶۲ درصد تأیید نهایی شدند و به تفکیک حوزه انتخابی بیشترین تاییده را در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار داریم و کمترین مربوط به حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر است.

جلالی عنوان کرد: در صدا و سیمای مرکز استان ۹ شبکه اختصاصی برای هر حوزه انتخابیه افتتاح شد که هر کدام از کاندیداها بسته تبلیغاتی بیست دقیقه‌ای را می‌توانند آماده کنند و در اختیار شبکه‌ها قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: تمام سلایق سیاسی در سراسر حوزه‌های انتخابیه استان وجود دارند و در تمام حوزه‌ها رقابت پرشوری خواهیم داشت.