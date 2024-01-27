آغاز فعالیت چهارمین موتورلانس در شهر کرمانشاه

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جدیدترین موتورلانس شهرستان کرمانشاه با استقرار در در پایگاه اورژانس محله مسکن شروع به کار کرد.

وی افزود: پیش از این ۳ موتورلانس در شهر کرمانشاه در اختیار ناوگان خدمت رسانی اورژانس بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه‌ تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد مأموریت‌های پایگاه محله مسکن، این موتورلانس در اختیار این پایگاه قرار گرفت.

‌وی ادامه داد: موتورلانس کمک بزرگی به کاهش تعداد مأموریت‌ها و همچنین کاهش زمان رسیدن در مواقع ترافیک بر بالین بیمار خواهد کرد.‌