  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۳

رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه خبر داد؛

آغاز فعالیت چهارمین موتورلانس در شهر کرمانشاه

آغاز فعالیت چهارمین موتورلانس در شهر کرمانشاه

کرمانشاه- رییس اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمانشاه از آغاز فعالیت چهارمین موتورلانس در شهر کرمانشاه خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جدیدترین موتورلانس شهرستان کرمانشاه با استقرار در در پایگاه اورژانس محله مسکن شروع به کار کرد.

وی افزود: پیش از این ۳ موتورلانس در شهر کرمانشاه در اختیار ناوگان خدمت رسانی اورژانس بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه‌ تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد مأموریت‌های پایگاه محله مسکن، این موتورلانس در اختیار این پایگاه قرار گرفت.

‌وی ادامه داد: موتورلانس کمک بزرگی به کاهش تعداد مأموریت‌ها و همچنین کاهش زمان رسیدن در مواقع ترافیک بر بالین بیمار خواهد کرد.‌

کد مطلب 6006195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها