آمريكا از ژاپن به دليل انعقاد قرارداد نفتي با كشورمان انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي شيكاگو تريبون، امروز روزنامه هاي انگليسي زبان ژاپن نوشتند آمريكا از انعقاد قرارداد ميان ايران و ژاپن اظهار نااميدي كرده واعلام كرده است اين همكاري ميان ايران و ژاپن تلاش هاي آمريكا براي فشار آوردن به تهران به منظور كنار نهادن برنامه هاي هسته اي را بي اثر مي كند.

به نوشته روزنامه ژاپن تودي، ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در اين زمينه اعلام كرد كه سياست ما عدم هرگونه سرمايه گذاري نفتي در ايران است. وي افزود: ما واقعا نگران انعقاد چنين قراردادهايي هستيم و اميدواريم چنين اعمالي ديگر تكرار نشود.

كويزومي نخست وزير ژاپن نيز در پاسخ به اعتراض آمريكا، به جلسه ماه آينده آژانس بين المللي انرژي اتمي و اعلام گزارش درباره ايران اشاره كرد و اظهار داشت: من بار ديگر از ايران مي خواهم كه با بازرسان بين المللي هسته اي همكاري بيشتري داشته باشد.

به نوشته اين روزنامه وي كه سعي داشت موضوع را از قراردادي كه روز چهارشنبه ميان ايران و ژاپن درباره توسعه ميدان نفتي آزادگان منعقد شد جدا كند، افزود: ژاپن همواره همچون آژانس بين المللي انرژي اتمي نگران گسترش تسليحات اتمي درسطح جهان است و ما مصرانه از ايران مي خواهيم كه به قطعنامه هاي آژانس كه درتوافقات تهران- آژانس آمده است عمل كند.



