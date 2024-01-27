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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۹

فرماندار شهرستان کهگیلویه:

۱۴۷پروژه دهه فجر در شهرستان کهگیلویه به بهره برداری می رسد

۱۴۷پروژه دهه فجر در شهرستان کهگیلویه به بهره برداری می رسد

دهدشت- فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: ۱۴۷پروژه در دهه فجر در شهرستان کهگیلویه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محقق زاده عصر شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه افزود: در مجموع ۱۶۰ طرح عمرانی در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شود.

وی با یان اینکه این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد، گفت: آسفالت و بهسازی راه‌ها، اصلاح و توسعه شبکه برق و بهداشت، حوزه گاز رسانی، آبرسانی، کشاورزی و طرح هادی روستایی از جمله این طرح‌ها است.

محقق زاده با بیان اینکه ۱۴۷ پروژه افتتاح و ۱۳ طرح نیز کلنگ زنی خواهد شد، گفت: اعتبار این طرح‌ها دو هزار میلیارد ریال است.

کد مطلب 6006222

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