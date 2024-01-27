افتتاح پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن تا قبل از پیک تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی داوودآبادی بیان کرد: پست برق موجود شهرستان رزن به یک خط توسعه یافته که برای این امر افزون بر ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و هم‌اکنون در مرحله برق‌داری است.

وی افزود: در رابطه با پست برق سیار نیز منطقه باختر با یکی از سازندگان معتبر کشور وارد قرارداد شده ضمن اینکه قرارداد پست برق اصلی نیز منعقد شده و پست مورد نظر خریداری و در انبار برق باختر آماده بوده که به محض انجام پروژه‌های زیرساختی آن به محل منتقل و نصب انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق باختر میزان اعتبار هزینه شده برای پروژه پست ۶۳ کیلوولت شهر صنعتی رزن را افزون بر ۸۰ میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: در این پست ۶۳ کیلوولت خط دو مداره احداث کردیم تا این پست برق قابل توسعه باشد.

وی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب تولید برق کشور ۷۰۰۰ مگاوات بوده و اکنون این میزان تولید به ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش یافته است، گفت: میزان جمعیت کشور به نسبت ابتدای انقلاب ۲.۳ افزایش داشته و تجهیزات برق کشور بیش از ۱۴ برابر شده و ایران در حال حاضر چهاردهمین کشور در تولید برق قلمداد می‌شود.

داوودآبادی با اشاره به پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن تصریح کرد: در بحث پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن قرار بود این پروژه را در اوایل خردادماه سال‌جاری تحویل دهیم اما متأسفانه این قول ما به علت مشکلات نقدینگی و نامتوازن بودن اقتصاد حوزه صنعت برق از نظر میزان طلب از مشترکان و میزان مطالبات پیمانکاران از ما و نیز بحث معارضان به تأخیر افتاد و نتوانستیم به قول خود عمل کنیم.

داوودآبادی با بیان اینکه اقدامات پشتیبانی، لجستیک و نقدینگی این پروژه را وظیفه داریم تأمین کنیم، گفت: باید دیوارکشی و تسطیح زمین پست ابتدای امر بلافاصله انجام شود سپس انتقال ترانس و پست سیار به مکان جانمایی شده مورد نظر برای راه‌اندازی و توزیع برق بین سرمایه‌گذاران انجام خواهد شد.

وی افزود: با راه‌اندازی این پست ۶۳ کیلوولت مشکل برق واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رزن و کل شهرستان مرتفع می‌شود.