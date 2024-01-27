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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۳۸

مدیرعامل شرکت برق باختر خبر داد؛

افتتاح پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن تا قبل از پیک تابستان

افتتاح پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن تا قبل از پیک تابستان

همدان-مدیرعامل شرکت برق باختر از افتتاح پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن تا قبل از آغاز پیک تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی داوودآبادی بیان کرد: پست برق موجود شهرستان رزن به یک خط توسعه یافته که برای این امر افزون بر ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و هم‌اکنون در مرحله برق‌داری است.

وی افزود: در رابطه با پست برق سیار نیز منطقه باختر با یکی از سازندگان معتبر کشور وارد قرارداد شده ضمن اینکه قرارداد پست برق اصلی نیز منعقد شده و پست مورد نظر خریداری و در انبار برق باختر آماده بوده که به محض انجام پروژه‌های زیرساختی آن به محل منتقل و نصب انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق باختر میزان اعتبار هزینه شده برای پروژه پست ۶۳ کیلوولت شهر صنعتی رزن را افزون بر ۸۰ میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: در این پست ۶۳ کیلوولت خط دو مداره احداث کردیم تا این پست برق قابل توسعه باشد.

وی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب تولید برق کشور ۷۰۰۰ مگاوات بوده و اکنون این میزان تولید به ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش یافته است، گفت: میزان جمعیت کشور به نسبت ابتدای انقلاب ۲.۳ افزایش داشته و تجهیزات برق کشور بیش از ۱۴ برابر شده و ایران در حال حاضر چهاردهمین کشور در تولید برق قلمداد می‌شود.

داوودآبادی با اشاره به پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن تصریح کرد: در بحث پست برق ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی رزن قرار بود این پروژه را در اوایل خردادماه سال‌جاری تحویل دهیم اما متأسفانه این قول ما به علت مشکلات نقدینگی و نامتوازن بودن اقتصاد حوزه صنعت برق از نظر میزان طلب از مشترکان و میزان مطالبات پیمانکاران از ما و نیز بحث معارضان به تأخیر افتاد و نتوانستیم به قول خود عمل کنیم.

داوودآبادی با بیان اینکه اقدامات پشتیبانی، لجستیک و نقدینگی این پروژه را وظیفه داریم تأمین کنیم، گفت: باید دیوارکشی و تسطیح زمین پست ابتدای امر بلافاصله انجام شود سپس انتقال ترانس و پست سیار به مکان جانمایی شده مورد نظر برای راه‌اندازی و توزیع برق بین سرمایه‌گذاران انجام خواهد شد.

وی افزود: با راه‌اندازی این پست ۶۳ کیلوولت مشکل برق واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رزن و کل شهرستان مرتفع می‌شود.

کد مطلب 6006227

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    نظرات

    • نگار IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      جناب داودی شهرک صنعتی باعث شد باعث اشتغال زایی بشه این حرکت و مسیر قطعت باعث پیشرفت رزن خواهد شد

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