به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل بیان کرد: برنامه‌ریزی خوبی برای ایام الله دهه فجر صورت گرفته و برنامه‌های این ایام در سراسر استان با محوریت دانش آموزان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دهه فجر با نواختن زنگ انقلاب در راستای شعار همه با هم یک‌صدا ایران در تمامی مدارس آغاز می‌شود، تاکید کرد: دانش‌آموزان در واقع بازیگران اصلی ایام‌الله فجر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به انتخابات نیز اشاره کرد و بیان داشت: طرح همیاران مشارکت قوی با موضوع انتخابات در استان برگزار می‌شود.

وزیری با بیان اینکه این طرح در راستای تشویق و ترغیب و همچنین تبیین مشارکت قوی در بین خانواده‌های استان در مدارس برگزار می‌شود، ابراز کرد: جامعه نخبگانی فرهنگیان همیشه در این صحنه حضور داشته و امسال نیز حضور پرشور در انتخابات خواهد داشت.