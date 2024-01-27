همراه داشتن زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی استان ایلام الزامی است

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش برف در محورهای کوهستانی، ماموران پلیس راه درابتدای محورها، خودروها را کنترل و در صورت همراه نداشتن زنجیر چرخ از ادامه مسیر جلوگیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی رانندگان نیز بدون بررسی وضعیت زنجیر چرخ و لوازم ایمنی وارد محورهای کوهستانی می‌شوند که نقص زنجیر چرخ آنان را در ادامه مسیر گرفتار می‌کند.

سرهنگ کهزادی تصریح کرد: برخی رانندگان با وجود همراه داشتن زنجیرچرخ، استفاده از آن را جدی نمی‌گیرند و حتی قادربه بستن آن نیز نیستند.

وی ادامه داد: در صورت ضرورت انجام سفر در جاده‌های ایلام به خصوص گردنه‌های قلندر و قلاجه، رانندگان خودروهای خود را به لوازم ایمنی، تجهیزات زمستانی و چراغ‌های مه شکن مجهز کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام تاکید کرد: سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودرو، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه‌های پلیس راه البرز به رانندگان است.