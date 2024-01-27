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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۳

در اطلاعیه ستاد بحران پاوه تاکید شد؛

پرهیز از تردد غیرضروری در راه‌های مواصلاتی پاوه

پرهیز از تردد غیرضروری در راه‌های مواصلاتی پاوه

کرمانشاه- پرهیز از تردد غیرضروری در راه‌های مواصلاتی پاوه در اطلاعیه ستاد بحران پاوه مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرهیز از تردد غیرضروری در راه‌های مواصلاتی پاوه در اطلاعیه ستاد بحران پاوه مورد تاکید قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به پیش بینی و هشدارهای هواشناسی و ورود سامانه بارشی قوی که جو منطقه را تا پایان روز یکشنبه تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث بارش برف به ویژه در گردنه‌ها و بارندگی شدید و احتمال آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و دره‌ها و لغزندگی سطح جاده‌ها و ریزش سنگ‌ها در محورهای مواصلاتی خواهد شد لذا به عموم مردم شریف شهرستان توصیه می‌گردد از ترددهای غیر ضروری در راه‌های مواصلاتی، قرار گرفتن در فضاهای پرخطر و رفتن به ارتفاعات و کوه‌های اطراف، خودداری نموده و به هشدارهای هواشناسی که از طریق رسانه‌ها منعکس شده است توجه ویژه داشته و در صورت ضرورت تردد با احتیاط کامل رانندگی نموده و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

لازم به ذکر است برای پیشگیری از آسیب‌ها و مشکلات ناشی از بحران‌های احتمالی و ارائه خدمات در بخش‌های مختلف همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان و همه ادارات خدمات رسان و پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای پای کار بوده و برای پاسخ به موقع به بحران‌های احتمالی آمادگی دارند.

کد مطلب 6006252

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