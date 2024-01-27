به گزارش خبرگزاری مهر، پرهیز از تردد غیرضروری در راههای مواصلاتی پاوه در اطلاعیه ستاد بحران پاوه مورد تاکید قرار گرفت.
در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به پیش بینی و هشدارهای هواشناسی و ورود سامانه بارشی قوی که جو منطقه را تا پایان روز یکشنبه تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث بارش برف به ویژه در گردنهها و بارندگی شدید و احتمال آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و درهها و لغزندگی سطح جادهها و ریزش سنگها در محورهای مواصلاتی خواهد شد لذا به عموم مردم شریف شهرستان توصیه میگردد از ترددهای غیر ضروری در راههای مواصلاتی، قرار گرفتن در فضاهای پرخطر و رفتن به ارتفاعات و کوههای اطراف، خودداری نموده و به هشدارهای هواشناسی که از طریق رسانهها منعکس شده است توجه ویژه داشته و در صورت ضرورت تردد با احتیاط کامل رانندگی نموده و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
لازم به ذکر است برای پیشگیری از آسیبها و مشکلات ناشی از بحرانهای احتمالی و ارائه خدمات در بخشهای مختلف همه دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان و همه ادارات خدمات رسان و پایگاههای امداد و نجات جادهای پای کار بوده و برای پاسخ به موقع به بحرانهای احتمالی آمادگی دارند.
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