به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیفر مطرح کرد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف در استان البرز تمام نیروهای راهداری به همراه تجهیزات لازم با آمادگی کامل در محورهای برف گیر، گردنهها، محورهای شریانی و اصلی مستقر شدند.
وی افزود: با شروع بارش برف فعالیت نیروهای راهداری برای برف روبی و نمکپاشی در راههای استان آغاز شد و با اقدامات انجام شده در هیچکدام از راههای مواصلاتی البرز انسداد نداشتیم و تردد در همه محورها به جز محور جدید هشتگرد - طالقان و شمشک - دیزین در جریان است.
زندی فر گفت: هنگام بارش باران و برف اقدامات اجرایی برای برف روبی و نمک پاشی و رفع انسداد راهها با محوریت راههای شریانی، اصلی، فرعی و راههای روستایی انجام میشود که طی بارشهای اخیر هم اقدامات با این اولویت صورت گرفته و در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز توضیح داد: با تلاش همکاران راهداری تاکنون هیچ گزارشی از دهیاریهای مناطق کوهستانی استان از جمله طالقان در خصوص مسدود شدن راههای روستایی دریافت نشده و تمامی مسیرها باز است.
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