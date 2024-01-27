افزایش ۱۰۰ درصدی معتکفان شهرستان گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمود رضوانپناه عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال سه هزار و ۹۳ نفر در مراسم معنوی اعتکاف در مساجد شهرستان گناباد حضور داشتند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد با بیان اینکه از این تعداد، دو هزار و ۴۹۷ نفر را بانوان تشکیل میدادند، گفت: ۱۴ مسجد در مناطق شهری و ۲۹ مسجد در روستاهای شهرستان گناباد میزبان معتکفان بودند که از نظر تعداد مساجد نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشت.
گناباد رتبه نخست استان از نظر شرکت دانشآموزان در اعتکاف
مدیر آموزش و پرورش گناباد نیز اظهار کرد: شهرستان گناباد از نظر نسبت تعداد دانشآموزان معتکف به کل دانشآموزان رتبه اول استان خراسان رضوی را کسب کرد.
مجید فدوی با اشاره به استقبال کم نظیر دانشآموزان گنابادی از مراسم معنوی اعتکاف گفت: ۷۲۰ دانشآموز در شش مسجد اختصاصی و بیش از ۱۵ مسجد عمومی در سطح شهر و روستا معتکف شدند.
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