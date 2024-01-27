نماینده خراسان شمالی قهرمان مسابقات پاورلیفتینگ شرق کشور شد

الیاس کلابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی شرق کشور به میزبانی شهر قائنات طی دو برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در این رقابت‌ها بیش از پانزده تیم و ۲۰۰ لیفتر حضور داشتند.

سرپرست تیم کیهان بجنورد خاطر نشان کرد: تیم کیهان بجنورد در بخش تیمی در رده سنی جوانان با اقتدار عنوان قهرمانی را کسب کرد و در رده سنی بزرگسالان نیز عنوان سوم تیمی را کسب کرد.

کلابی خاطر نشان کرد: در بخش انفرادی الیاس کلابی، اویس رمضانی، مهران جمشیدی، سینا سرحدی عنوان قهرمانی و مهدی خالقی و امیر حسین رحمانی‌خواه مدال نقره و مهدی فدایی‌راد صاحب گردن آویز برنزی این رقابت‌ها شدند.

سرپرست تیم کیهان بجنورد گفت: با تلاش ورزشکاران و در صورت حمایت مسئولین در رقابت‌های قهرمانی کشور حضور موفقی خواهیم داشت.

سرپرست تیم کیهان بجنورد بیان کرد: اویس رمضانی به عنوان سرمربی و اشکان گریوانی به عنوان مربی تیم در این دوره از رقابت‌ها حضور داشتند.