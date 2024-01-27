نرخ تورم سالانه خراسان شمالی ۱.۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهزادفر در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: نرخ تورم سالانه برای خانوارهای خراسان شمالی در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه ۱.۷ درصد کاهش یافت.
وی در ادامه افزود: نرخ تورم سالانه برای خانوارهای خراسان شمالی ۴۵.۸ درصد و در کشور ۴۳.۶ درصد گزارش شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی با بیان اینکه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در دی ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال هشت دهم درصد کاهش یافته است، افزود: خراسان شمالی در شاخص قیمت مصرف کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان در دی ماه امسال در رتبه ۱۵ استانهای کشور قرار گرفته است.
بهزادفر خاطر نشان کرد: نرخ تورم سالانه به معنای درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه در دی ماه امسال برای خانوارهای استان ۳۶.۷ درصد و برای خانوارهای کشور ۳۸.۵ درصد گزارش شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی خاطر نشان کرد: تورم نقطه به نقطه، بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بهزادفر گفت: نرخ تورم ماهانه در دی ماه امسال برای خانوارهای خراسان شمالی ۲.۱ درصد و برای خانوارهای کشور ۲.۶ درصد ثبت شده است.
وی گفت: منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمتها نسبت به ماه قبل است.
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