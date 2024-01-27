محدودیت بودجه داریم و با عجله بازیکن نمی گیرم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان اصفهان، ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان بعد از بازی تدارکاتی با تیم قطر اسپورت در اردوی تدارکاتی قطر پیرامون دلایل برگزاری این اردو اظهار داشت: اکنون زمان آماده‌سازی است و باید در زمین‌های باکیفیت بازی‌های باکیفیت انجام می‌دادیم؛ به هر حال در همه تیم‌های حرفه‌ای این اردوها باید برگزار شود و ما نیز به همین دلیل اردو را برگزار کردیم.

وی درباره همزمانی این اردو با دیدارهای تیم ملی ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا ادامه داد: همزمانی این اردو با مسابقات جام ملت‌های آسیا نیز قابل توجه بود و می‌توانیم حمایت خودمان از تیم ملی را نیز نشان دهیم؛ بدون شک من نیز به استادیوم می‌روم و تیم ملی را حمایت می‌کنم.

مورایس پیرامون حضور بازیکنان جوان از رده‌های مختلف سنی سپاهان در اردو تصریح کرد: بازیکنان جوانی داریم و موقعیت خوبی بود از آن‌ها استفاده کنیم؛ آن‌ها به اینجا آوردیم تا از لحاظ رقابت و جنگندگی تجربه و اعتماد به نفس کسب کنند، موقعیت برای بازیکنان ایجاد شده تا سطح کیفی خود را بالا ببرند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان یادآور شد: تعداد خوبی از بازیکنان زیر ۱۷ سال را در کنار خود داریم که هدف اصلی مربی آن‌ها حضورشان در تیم بزرگسالان است.

مورایس همچنین در خصوص جذب بازیکنان جدید سپاهان عنوان داشت: تمرکز ما بالا بردن کیفیت بازیکنان است، محدودیت بودجه داریم و نمی‌توانیم با عجله بازیکن بگیریم؛ بنابراین باید در این زمینه موارد را بسنجیم و در این خصوص روی ثبات تیم تمرکز داریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان پیرامون شانس قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا گفت: تیم ایران کیفیت بالایی دارد و شانس زیادی برای قهرمانی در آسیا دارد.