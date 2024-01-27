آلتون:‌ تصمیم لاهه باعث بیداری کشورهای غربی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فخرالدین آلتون رییس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، طی بیانیهای درباره حکم دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «نسلکشی» علیه اشغالگران قدس اعلام کرد: این پرونده باعث بیداری کشورهای غربی نسبت به جنایات اسراییل علیه فلسطینی ها شده است.
وی تاکید کرد که دیوان بینالمللی دادگستری با اتخاذ تصمیم مناسب، گامی محکم در جهت مسوول دانستن اسراییل در قبال جنایات جنگی که مرتکب شده، برداشته است.
وی با اشاره به اینکه تصمیم دادگاه نشانه مهمی از شکست استانداردهای دوگانه بسیاری از دولت های غربی است که سکوت می کنند و تقریبا در تلاش برای پاکسازی قومی اسراییل شریک هستند، گفت: ما از این تصمیم استقبال میکنیم و امیدواریم که اسراییل به خاطر جنایات خود پاسخگو باشد و عدالت برای هزاران غیرنظامی بیگناه فلسطینی برقرار شود.
وی در ادامه تاکید کرد که آنکارا به حمایت از هر تلاشی برای مجازات عاملان جنایات مرتکب شده علیه بی گناهان فلسطینی ادامه خواهند داد.
فخرالدین آلتون ادامه داد: این تصمیم برای نمایش نیست، یک تصمیم قانونی الزامآور برای کشورهای امضاکننده است. ما امیدواریم که این تصمیم به عنوان یک بازدارنده در برابر تجاوزات اسراییل و سیاستهای نسلکشانه آن علیه فلسطینیان عمل کند. ما به طور فشرده به کار ادامه می دهیم تا هر چه سریعتر آتشبس دایمی را تضمین کنیم.
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