۴۲ نقطه حادثه خیز در محورهای برون شهری مرکزی شناسایی شد

سرهنگ محمد پور شمس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶ محور بحرانی در جاده‌های ارتباطی استان مرکزی وجود دارد که بیشترین متوفیان مربوط به آزاد راه ساوه -همدان، آزاد راه ساوه- تهران و محور بزرگراهی اراک قم است.

وی تاکید کرد: بیشترین علت تصادف، عدم توجه کافی به جلو حین رانندگی و تجاوز و انحراف به سمت چپ است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی افزود: در ۳ سال گذشته ۳۷ نقطه حادثه خیز توسط پلیس راه و راهداری بر اساس فاکتورهای اعلامی فراوانی تصادفات در آن نقاط احصا شده بود که تاکنون ۳۵ نقطه حادثه خیز رفع و ۲ نقطه دیگر در تقاطع کردیجان و تقاطع خنداب باقی مانده و دستور کار است.

پورشمس گفت: ۴۲ نقطه حادثه خیز دیگر نیز توسط پلیس راه استان مرکزی شناسایی و به پلیس راه و راهداری کشور اعلام شد و امید است با اصلاح و رفع این نقاط حادثه خیز، شاهد کاهش تصادفات برون شهری باشیم.

رئیس پلیس راه استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی در مسیر اصلی تهران به جنوب واقع شده، علاوه بر سه محور بحرانی اعلامی محور توره به بروجرد نیز وضعیت بحرانی دارد که اکنون تکمیل بخشی از محور باقی مانده و بر اساس قول مساعد راه شهرسازی در چند روز آتی تکمیل و تحویل می‌شود.

پورشمس ادامه داد: در این محور ۲۶ کیلومتری پارسال ۳۹ نفر و امسال ۱۵ نفر فوتی داشتیم که انتظار است با تکمیل این محور آمار تصادفات به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در طرح زمستانه، یکی از گردنه‌های برفگیر در این مسیر قرار دارد، امیدواریم تعامل و هم‌افزایی لازم در خصوص اصلاح این گردنه صورت گیرد تا میزان تصادفات در این مسیر کاهش، یابد.

پورشمس با اشاره به آمار تصادفات برون شهری امسال استان مرکزی نیز گفت: در ۹ ماهه امسال در تصادفات برون شهری استان مرکزی بیش از ۴۰۰ مورد فوتی و ۵ هزار مجروح را شاهد بودیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان فوتی‌ها ۴ درصد و مجروحین نیز ۸ درصد کاهش یافته است.