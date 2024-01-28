خرید ۳۲۰ تن میوه اولیه شب عید در ستاد تنظیم بازار مصوب شد

ایرج صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های استان و ستاد تنظیم بازار برای آمادگی‌های مربوط به شب عید، اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت برنامه‌هایی مبنی بر راه اندازی حداقل یک بازارچه در هر شهرستان را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: در راه اندازی بازارچه‌ها شهرداری‌ها با جانمایی و فراهم کردن مکان برای بازارچه در هر شهرستان متولی اصلی این برنامه بوده و پس از آن سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و سازمان صمت مدیریت و تأمین کالاهای این بازارچه را بر عهده دارد.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه با تاکید بر اهمیت راه اندازی بازارچه‌ها، تصریح کرد: این بازارچه‌ها مشمول شب عید نیز بوده اما تنها مختص این ایام نیست بلکه راه اندازی این بازارچه‌ها از ایام دهه فجر در ۲۲ بهمن ماه آغاز بکار کرده و با در نظر داشتن تأمین اقلام ماه مبارک رمضان تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

صفایی به اهداف راه اندازی بازارچه‌های اشاره و خاطر نشان کرد: این طرح از سوی ستاد تنظیم بازار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل و تنظیم قیمت‌ها در بازار مصوب شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه تأمین میوه شب عید، گفت: در با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کمیته راهبری میوه استان تأمین میزان ۳۲۰ تن میوه اولیه شب عید شامل سیب و پرتقال مصوب شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس تصمیمات انجام گرفته این میزان میوه در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده در استان‌های مبدا ذخیره شده و در بهمن ماه جاری به سردخانه‌های استان منتقل خواهد شد.

صفایی در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان میوه تعیین شده برای بازار شب عید در حال بازنگری بوده و چنانچه به افزایش میزان میوه نیاز باشد برای تأمین آن اقدام خواهیم کرد.