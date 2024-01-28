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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۷

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات لایحه برنامه هفتم توسعه

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات لایحه برنامه هفتم توسعه

دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح اصلاح نظام صنفی کشور

کد مطلب 6006472
زهرا علیدادی

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