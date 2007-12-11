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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

"این همه چند بالای صفر" سروده شد

مجموعه شعر سپید "این همه چند بالای صفر" سروده فرزانه قوامی آماده انتشار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این شاعر که در دفترهای قبلی خود با استفاده از تمهیدات زبانی و فضاهای حسی به سرودن شعر پرداخته، در این کتاب به شکل تلفیقی و متعادل از عناصری چون تکنیک، محتوا و زبان در امر سرایش استفاده کرده است.

"این همه چند بالای صفر" در مجموع مشتمل بر 30 قطعه شعر سپید است که با مضامین عاشقانه سروده شده اند. این کتاب فعلا مراحل نهایی ویرایش را می گذراند.

"گفته بودم من از نسل شهرزادهای مضطربم" (نشر میرکسری) و "از من فقط النگویی می ماند" (نشر آرویج) دیگر آثار منتشر شده فرزانه قوامی طی سالهای اخیر هستند.

کد مطلب 600648

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