بلاتکلیفی و عدم پیگیری راه اندازی ایستگاه کارگران فصلی کرمانشاه

محسن دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی، اظهار کرد: با توجه به اینکه این روزها در برخی معابر و گذرگاه‌های شهری کرمانشاه کارگران به چشم می‌خورند ساماندهی آنها یکی از ضروریات هویت بخشی به مشاغل و تبیین اهمیت آن‌ها در ساماندهی مشاغل شهری است.

وی در پاسخ به برنامه‌های شهرداری برای راه اندازی ایستگاه کارگران فصلی، افزود: این برنامه به منظور استقرار و ساماندهی کارگران در شهرداری کرمانشاه تاکنون به طور مصوب دنبال نشده در حالی که این امر از الزاماتی است که به طور قطعی باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان مشاغل شهری و جمعی تصریح کرد: با وجود لزوم راه اندازی ایستگاه کارگران اما باید توجه داشت که کارگران کرمانشاه معمولاً در مکان‌هایی استقرار دارند که مکان مناسبی برای ایجاد این ایستگاه نیست.

دارابی ادامه داد: راه اندازی ایستگاه کارگران شهری به شناسایی و انتخاب مکان مناسبی نیاز دارد که دسترسی آسان و جایگاه مناسبی رجوع افراد نیازمند به کارگر را فراهم کند بر همین اساس باید این موضوع مورد بررسی و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برخی مشکلات پیش رو در جامعه کارگری و کارگران ساختمانی، خاطر نشان کرد: بسیاری از کارگرانی که در یک مکان تجمع می‌کنند در واقع کارگر نماهایی هستند که نقش اصلی آنها تکدی‌گری است و در سر معابر با اسم کارگر می‌ایستند زیرا کارگران تلاشگران و توانمند در همان اوایل صبح توسط صاحب کاران به محل کار منتقل می‌شوند.

رئیس سازمان مشاغل شهری و جمعی گفت: میدان آیت الله کاشانی، میدان انقلاب و بلوار طاقبستان در نزدیکی پل ولایت کرمانشاه از جمله محل‌های اصلی تجمع کارگران هستند و کارگر نماهایی که تا شب در این مکان‌ها حضور دارند به عنوان ناهنجاری اجتماعی شناخته می‌شوند و نیازمند تعیین تکلیف هستند.

دارابی در پایان به وظیفه شهرداری، فرمانداری و اداره کل پیشگیری‌ها و بهزیستی تاکید و عنوان کرد: به منظور ساماندهی فضای کارگری و محل تجمع شهری این افراد در معابر ادارات نامبرده در جمع آوری و شناسایی متکدیان و افراد غیر کارگر موظف و مکلف به این امر هستند تا با شناسایی کارگران واقعی شناسنامه‌دار شوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در سنوات گذشته صحبت‌هایی در خصوص راه اندازی ایستگاه کارگردان شده، بیان کرد: با این وجود تا کنون پیگیری لازم صورت نگرفته و اکنون در گام نخست برای تحقق و راه اندازی این ایستگاه نیازمند جمع آوری و پاکسازی از متکدیان و کارگرنماها هستیم.