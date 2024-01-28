به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر استان آذربایجان شرقی در تبریز افزود: دهه فجر، دهه جشن انقلاب اسلامی است که با محوریت مردم همواره بزرگداشت شده و ما فقط باید بستر لازم را برای برگزاری این جشن فراهم کنیم.

وی تشریح کرد: در جشن‌های دهه فجر انقلاب اسلامی، سازمان‌ها و نهادهایی برنده هستند که خلاقیت به خرج دهند و در این راستا از تبریز به عنوان شهر نخستین‌ها انتظار زیاد است.

رحمتی گفت: برای تحقق این مهم هر یک از ادارات کل باید یک کار نوآورانه و خلاق برای این ایام تعریف کنند.

وی یادآوری کرد: روستاها و روستاییان باید از جشن انقلاب اسلامی در دهه فجر سهم چشمگیری داشته باشند.

وی با بیان اینکه دهه فجر امسال با سالهای قبل تفاوت و تمایزی جدی دارد و این امر تغییر نگاه ما را می‌طلبد، اضافه کرد: تقارن با ایام ماه صفر و نیز انتخابات نیز اهمیت دهه فجر امسال را ۲ چندان می‌کند، به ویژه که دشمنان نیز به زعم خود به دنبال رخنه کردن در کشور هستند که البته مثل همیشه ناکام می‌مانند.

رحمتی ادامه داد: خلاقیت و کیفیت در برنامه‌های دهه فجر مورد تاکید جدی است و در پروژه‌های آماده بهره برداری هم به صراحت تاکید می‌شود کیفیت طرح‌ها را فدای کمیت نمی‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت بی مانند ایام الله دهه فجر برای تبیین دستاوردهای نظام در ۴۵ سال گذشته اعلام کرد: بر این اساس عملکرد دستگاه‌های استانی در دهه فجر ارزیابی می‌شود.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تاکید کرد: دنبال آمارسازی و بزرگنمایی در دهه فجر نیستیم؛ اگر کار نکرده‌ایم، می‌کوشیم با تلاش مضاعف عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بیشترین بهره برداری را از دهه فجر که شب‌های قدر انقلاب اسلامی است، داشته باشیم، بیان کرد: دهه فجر فرصت بی نظیری برای استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان جهت نمایش دستاوردهای نظام و دولت برای اقشار مختلف مردم است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ما امروز در جشن‌های دهه فجر نیازمند فعالیت‌های نرم و نگاه جامع هستیم، اضافه کرد: موکب‌های فرهنگی از دیگر بسترهای کارآمد برای برگزاری تأثیرگذار جشن‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در استان است.

وی از مدیران دستگاه‌های استانی خواست در دهه فجر امسال طرح‌هایی را بهره برداری کنند که در زندگی مردم تأثیر داشته باشد و مشکلی از آنها حل و اشتغال ایجاد کند.

رحمتی افزود: همه کارها در دهه فجر محدود به بهره برداری طرح نیست و مدیران استان موظف به جهاد تبیین برای بیان عملکرد نظام در ۴۵ سال گذشته هستند.

وی بیان کرد: این ایام الله را زمان مهربانی، یکدستی و همدلی بدانیم و به گونه‌ای عمل کنیم که جلوه‌ای از اتحاد و انسجام در مسیر توسعه استان باشد.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی ادامه داد: سازمان‌ها و دستگاه‌های استانی باید برای اقشار مختلف مردم در دهه فجر امسال برنامه‌های متنوعی با گستره شهرستانی داشته باشند.

وی تاکید کرد: بزرگداشت یاران انقلاب و انقلابیون و فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در دهه فجر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.