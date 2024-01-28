هلال احمر نقش مهمی در مدیریت بحران ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح یکشنبه در دیدار با سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام تبریک انتصای مدیریت جدید هلال احمر استان، به نقش و جایگاه کمک و امدادرسانی پرداخت و گفت: جمعیت هلال احمر یک نهاد فرا ملی با پروتکل‌های استاندارد بین المللی است که در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی به صورت سازمان یافته با عمل به وظایف خود نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا می‌کند.

حمزه محمدی سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام با حضور در دفتر امام‌جمعه ایلام، ضمن تجدید عهد و میثاق با آرمان‌های نظام اسلامی، با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است در ابتدای این دیدار سرپرست جمعیت هلال احمر استان، طی سخنانی به تشریح برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.