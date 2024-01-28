۱۸۰۰ نفر در ساری معتکف شدند

حجت الاسلام حسین زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هزار و ۸۰۰ نفر در اعتکاف سال جاری شرکت کردند، افزود: این تعداد در ۳۷ مسجد به برپایی آئین اعتکاف پرداختند.

وی شمار معتکفان خواهر را هزار و ۱۲۳ نفر و تعداد معتکفان برادر را ۶۷۷ نفر ذکر کرد و گفت: همچنین ۳۴۵ دانش آموز پسر و ۳۷۵ دانش آموز دختر نیز در آئین اعتکاف شرکت کردند.

وی با اظهار اینکه ۹۰ نفر از دانشجویان نیز در مراسم اعتکاف حضور داشتند، گفت: سال قبل ۲۴ مسجد میزبان معتکفان بود که شمار آن در سال جاری به ۳۷ مسجد افزایش یافته است.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری از مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و هیأت امنا و مساجد برای برپایی آئین اعتکاف تقدیر کرد و گفت: بیشتر جمعیت معتکفان را در سال جاری جوانان و نوجوانان تشکیل دادند.