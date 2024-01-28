اشتغال از مهمترین مطالبات مردم استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در میز خدمت شهرستان کنگان همراه با کاروان خدمت مسئولان به این شهرستان با ۲۴۰ نفر از مردم این شهرستان دیدار چهره به چهره انجام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اظهار داشت: در این سفر با ۲۴۰ نفر از شهروندان کنگانی ملاقات چهره به چهره انجام و به درخواست‌های آنان پاسخ و دستورات لازم داده شد.

وی افزود: در این دیدار تعداد ۱۵ وام ۱۵۰ میلیون ریالی به خانواده‌های کم‌بضاعت تخصیص یافت و همچنین مبلغ ۵۲۰ میلیون ریال مساعدت مالی بلاعوض به افراد نیازمند اختصاص یافت.

پورات عنوان کرد: مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال فاکتورهای درمانی و کمک درمانی افراد محروم توسط هلال احمر استان تقبل هزینه شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه مبلغ یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان تسهیلات در حوزه اشتغال، وام کارگشایی و ضروری در این دیدارها به افراد تخصیص یافت، تصریح کرد: از این تسهیلات مبلغ ۲۹۵ میلیون تومان توسط کمیته امداد، ۳۰۰ میلیون تومان بهزیستی، ۳۰۰ میلیون تومان اداره کل کار و رفاه اجتماعی، ۱۵۰ میلیون تومان بانک ملت و ۱۰۰ میلیون تومان پست بانک اختصاص داده شد.

وی یادآور شد: در این دیدارها مهم‌ترین موضوعات متقاضیان در حوزه تسهیلات بانکی، اشتغال، اجرای طرح هادی، مشکلات ایثارگران و بنیاد شهید، منابع طبیعی، ثبت و اسناد و اداره کل ورزش و جوانان بود.

در پایان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان بوشهر، شکایات مردم نسبت به ادارات شهرستان کنگان بررسی و دستورات لازم انجام شد.