به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک اعیاد ماه مبارک رجب اظهار کرد: در روزهای پرفیض و برکتی هستیم، در روزهای اخیر، مراسم باعظمت اعتکاف در سراسر کشور و اصفهان برگزار شد که انبوهی از جوانان و نوجوانان جلوه‌هایی از معنویت و روحانیت را تجلی دادند.

وی افزود: از همه کسانی که در سطح شهر و استان، برای برگزاری این مراسم پشتیبانی لازم را صورت دادند تشکر می‌کنیم. این مراسم هر سال باشکوه‌تر برگزار می‌شود و امیدواریم ذخیره معنوی برای جوانان و آثار پر خیر آن گره‌گشای مشکلات کشورمان باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری اصفهان گفت: جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورا با موضوع بررسی بودجه از هفته پیش آغاز شد. بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان، بودجه شهرداری و بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری و سازمان‌هاست، در تعیین این عدد، هدف ما افزایش هزینه‌ها نبوده اما رشد قیمت‌ها در همه زمینه‌ها از جاری و دستمزد، هزینه‌های تمام شده خدمات و… سبب افزایش بودجه شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی‌ها بر این است که امسال تا حدود ۹۰ درصد بودجه محقق شود، گفت: برای دریافت برخی مبالغ از افرادی که به شهرداری بدهی دارند تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده که تا بیستم اسفند می‌توانند از آن استفاده کنند. با توجه به اینکه طبیعتاً سال جدید با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم، شهروندان می‌توانند با استفاده از این فرصت تخفیف، تسویه حساب لازم را انجام دهند و در ادامه آن مراحل صدور پروانه‌شان انجام می‌شود.

نورصالحی بیان کرد: برای سال آینده به خصوص در حوزه حمل و نقل نیازمندی‌هایی داریم از جمله ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس، در بودجه سال آینده نیز پیش بینی شده که به رغم افزایش بی رویه قیمت خرید ناوگان، این اقدام انجام شود و زیرساخت‌های شهر متناسب با نیاز روز مردم افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: تأکید ما نسبت به دستگاه‌هایی است که برخی درآمدها براساس قوانین باید از سوی آنها تأمین شود، این پرداخت‌ها بعضاً با تأخیر یا عدم پرداخت مواجه است، به خصوص در حوزه عوارض ارزش افزوده که از دستگاه‌ها می‌خواهیم مدیریت شهری اصفهان را تنها نگذارند و منابعی که در بودجه پیش بینی شده در موعد مناسب پرداخت شود که شهرداری هم خدمات خود را تا آخرین روزهای سال به نحو مطلوبی انجام دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حوزه حمل و نقل شامل مترو و اتوبوس، حداکثر عددی که از مردم دریافت می‌شود بیش از ۱۵ درصد قیمت تمام شده نیست و بالغ بر ۸۵ درصد قیمت از سایر درآمدهای شهر تأمین می‌شود تا خدمات مناسبی به مردم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تا قبل از پایان بهمن، بهترین بودجه برای ارائه خدمات به مردم و اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها را مصوب کنیم تا سال آینده در حوزه انجام تکالیف برعهده مدیریت شهری سالی پررونق داشته باشیم.