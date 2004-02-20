آثار سه نويسنده ايراني در آمريكا منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر " دفتر ترجمه مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري 3 كتاب درحوزه ادبيات داستاني دفاع مقدس را درآمريكا به زبان انگليسي منتشر خواهد كرد. اين مركز مذاكرات مقدماتي با مترجمان ايراني مقيم آمريكا و ناشران خارجي را انجام داده و به احتمال بسياردراوائل سال آينده ، سه كتاب ياد شده در آمريكا به زبان انگليسي منشر مي شود. تمامي مراحل انتشار اين كتاب ها در آمريكا به انجام خواهد رسيد و بعد از آن ناشراني از آن كشور نسبت به چاپ آن اقدام خواهند كرد.

اين گزارش حاكي است همچنين دفترترجمه مركزآفرينش هاي ادبي با ارسال فرم نظرسنجي براي نويسندگان حوزه ادبيات كودك و نوجوان ازآنها خواسته است با درنظر گرفتن ساختارومحتوا 6 اثرازادبيات داستاني كودك ونوجوان را براي ترجمه به زبان هاي ديگر به اين دفتر معرفي كنند.

گفتني است انتشاركتب داستاني حوزه كودك ونوجوان به زبان انگليسي در دفترترجمه مركزآفرينش هاي ادبي، هم اكنون درحال طي مراحل كارشناسي آثار است. اين مركز درنظردارد انتشار كتابهاي ايراني به زبان هاي ديگر درخارج از كشوررا به طور مداوم پي گيري و به عنوان يكي از سياست هاي بلند مدت خود به اجرا در آورد.