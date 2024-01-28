به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول موسوینژادیان با اشاره به برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر فجر گفت: در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر امسال ۷ اثر شامل ۴ تئاتر صحنهای، یک خیابانی، یک رادیویی و یک دانشجویی از استان فارس حضور دارند.
وی تصریح کرد: ۴ تئاتر صحنهای شامل «ایلخونی» اثر آژمان بیژنینسب، «تاوان» اثر اصغر گروسی، «یک ماه و سه روز و بیست و چهار ساعت» اثر شهرزاد بداغی و «روزهای اوج یک فوتبالیست محلی» اثر علیرضا بازیار و یک تئاتر خیابانی «بهمن» به کارگردانی سارا خیری از جشنواره تئاتر استان فارس به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه پیدا کردند.
موسوینژادیان با بیان اینکه دو تئاتر دانشجویی و رادیویی نیز به صورت آزاد به این جشنواره راه پیدا کردند، افزود: در مراحل استانی و منطقهای تئاتر ۲۲ جایزه توسط گروههای فارس کسب شد.
معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: تئاتر «ایلخون» در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در تالار وحدت اجرا داشت و مورد استقبال کمنظیر مخاطبان قرار گرفت به طوری که درخواست اجرای مجدد به گروه داده شد.
موسوینژادیان با بیان اینکه نماینده استان فارس در بخش دانشجویی، «دَلقک» اثر سانیا عاجلی در تاریخ ۹ بهمنماه در سالن حافظ تهران اجرا دارد، گفت: در بخش رادیوتئاتر نیز اثر آرش جمالالدین در تاریخ ۵ بهمن اجرا داشت که در این بخش پویا چهل تنان در قسمت بهترین بازیگر نقش مرد، حائز دیپلم افتخار شد.
وی با یادآوری اینکه تنها نتیجه بخش رادیو تئاتر تاکنون اعلام شده است، بیان کرد: در دو سال گذشته تئاتر فارس جایگاه خوبی را در کشور کسب کرده است به عنوان مثال در سال گذشته با توجه به میزبانی تئاتر منطقهای، تئاتر «اسب قاتلین» اثر محمد هاشمزاده، جوایز بسیاری دریافت کرد که نشان از کیفیت و زیبایی اثر دارد و به عنوان برترین اثر معرفی شد چنان که امسال توانست به میزبانی کشور تونس در جشنواره کارتاژ شرکت کند.
معاون امور هنری و سینمایی ارشاد فارس با بیان اینکه طی دو سال گذشته شرایط کیفی و کمی تئاتر استان افزایش پیدا کرده است، گفت: طی این مدت تعداد آثار تولیدی و در حال اجرا افزایش داشته است به طوری که هر شب شاهد اجرای تئاتر در سالنها هستیم و این نشاندهنده حال خوب تئاتر شیراز است.
موسوینژادیان اظهار کرد: در دو سال گذشته در حوزه زیر ساختهای تئاتر اقدامات مؤثری انجام شده است به خصوص در زیرساختهای سالن استاد لایق و استاد هودی تعمیر و تجهیزاتی داشتیم و اکنون این سالنها شرایط خوبی برای اجرای تئاتر دارند.
وی در پایان با یادآوری اینکه اختتامیه جشنواره تئاتر فجر پنجشنبه، ۱۲ بهمنماه جاری در تهران برگزار میشود، ابراز امیدواری کرد که شاهد درخشش نمایندگان فارس در این جشنواره باشیم.
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