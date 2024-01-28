حفاری قبرستان برای کشف عتیقه/ دستگیری باند متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود رزمجویی با اعلام این خبر گفت: حسب گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان جهرم، در پی دریافت خبری از منابع و مخبرین محلی مبنی بر حضور و فعالیت افراد سودجو به‌منظور کشف اشیای عتیقه در محدوده قبرستان قدیمی روستای چدرویه از توابع بخش کردیان شهرستان جهرم، بلافاصله عوامل آن یگان ضمن هماهنگی با مراجع قضائی و همکاری عوامل انتظامی شهرستان در راستای دستگیری و شناسایی عاملان حفاری، به‌دفعات به‌صورت نامحسوس در ساعاتی از شبانه‌روز از محل موردنظر بازدید و پس از کمین در منطقه، چهار نفر حفار غیرمجاز را دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس افزود: ادوات حفاری از قبیل یک دستگاه موتور برق، یک دستگاه پیکور، یک تخته فرش ۱۲ متری، یک عدد چادر کمپ، یک عدد قلم آهنی کشف و متهمان همراه با پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند که مراتب از طریق این یگان و واحد حقوقی اداره کل در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: بر اساس موادی از فصل نهم قانون تعزیرات، هرگونه حفاری غیرمجاز و خریدوفروش اشیا و اموال فرهنگی و تاریخی جرم محسوب شده و ضمن ضبط اشیا و اموال مرتبط، مجازات حبس و جریمه نقدی در پی دارد.