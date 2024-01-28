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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

سرپرست فرمانداری قرچک:

آرامستان قرچک همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

آرامستان قرچک همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

قرچک- سرپرست فرمانداری قرچک از افتتاح آرامستان این شهرستان همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از بازدید آرامستان در حال احداث قرچک خبر داد و ضمن تحسین اقدامات صورت گرفته در این پروژه گفت: افتتاح این آرامستان بزرگ نقش بسزایی در راستای ارتقای خدمات دهی و رضایتمندی شهروندان دارد.‌

وی نبود آرامستان را یکی از معضلات شهرستان قرچک خواند و افزود: در فاز اول آرامستان بهشت فاطمه (س) که دارای امکانات مناسبی از قبیل سالن تطهیر، سالن انتظار، ساختمان اداری و پارکینگ است، ۵ هزار قبر در ۲۴ هزار متر مربع پیش‌بینی شده است.‌

سرپرست فرمانداری قرچک در پایان خاطرنشان کرد: فاز اول آرامستان بهشت فاطمه (س) با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال بزودی در ایام دهه فجر و با حضور مسئولین ارشد کشوری و استانی افتتاح می‌شود و مردم از خدمات این مجموعه بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6006695

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