آرامستان قرچک همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از بازدید آرامستان در حال احداث قرچک خبر داد و ضمن تحسین اقدامات صورت گرفته در این پروژه گفت: افتتاح این آرامستان بزرگ نقش بسزایی در راستای ارتقای خدمات دهی و رضایتمندی شهروندان دارد.‌

وی نبود آرامستان را یکی از معضلات شهرستان قرچک خواند و افزود: در فاز اول آرامستان بهشت فاطمه (س) که دارای امکانات مناسبی از قبیل سالن تطهیر، سالن انتظار، ساختمان اداری و پارکینگ است، ۵ هزار قبر در ۲۴ هزار متر مربع پیش‌بینی شده است.‌

سرپرست فرمانداری قرچک در پایان خاطرنشان کرد: فاز اول آرامستان بهشت فاطمه (س) با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال بزودی در ایام دهه فجر و با حضور مسئولین ارشد کشوری و استانی افتتاح می‌شود و مردم از خدمات این مجموعه بهره‌مند خواهند شد.