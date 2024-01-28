جلسه کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی بادپا با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای بیان موفقیتها و دستاوردهای نظام اسلامی در عرصه های گوناگون است.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه نظام سلطه نقشه بیثباتسازی در منطقه و نیز ایران را دارد و جنایات امریکا و اسراییل در نسل کشی ۲۷ هزار فلسطینی تنها در طی ۱۱۰ روز و بی عملی جامعه جهانی ادامه داد: وجه غالب برنامههای این دهه باید به سمتی برود که امیدآفرین باشد و جنایات امریکا و نظام سلطه و نیز جایگاه جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید.
وی با افزود تبیین صحیح قیام امام خمینی (ره) و نیز امتداد انقلاب و بیانیه گام دوم باید منشور فعالیت ما باشد، لذا باید در حوزه تبیین جهادی عمل کنیم.
در ادامه اعضای جلسه ضمن ارائه گزارش در مورد برنامه دانشگاههای خود، پیشنهاداتی در مورد برنامههای این کمیته ارائه کردند.
تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ارائه دستاوردهای آموزش عالی، برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری، حمایت و پشتیبانی از برگزاری برنامهها توسط تشکلهای دانشجویی و کاهش تصدی گری معاونتهای فرهنگی در اجرای برنامه ها، برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، برگزاری نشستهای تخصصی در مورد انقلاب اسلامی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاههای مختلف متناسب با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و نیز روایت پیشرفت، برگزاری مراسم تجدید میثاق با امام (ره)، برگزاری مناظرات دانشجویی، تقویت حضور مسئولان در دانشگاهها و افتتاح پروژههای دانشگاهی برخی از پیشنهاداتی بود که ارائه شد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان اعلام کرد که با هماهنگی انجام شده، مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با امام راحل در حرم امام روز یکشنبه ۱۵ بهمن۱۴۰۲ با حضور پرشور دانشگاهیان برگزار خواهد شد.
نظر شما