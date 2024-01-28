والدین در تربیت فرزندان بر مبانی معارف دینی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه در آئین جشن تکلیف دختران در مدرسه علمیه الزهرا (س) گناوه با تبریک عید بندگی و عبادت به این دختران اظهار داشت: برنامه معنوی جشن تکلیف بیش از ۹ سال است که هر سال در حوزه علمیه الزهرا (س) گناوه که از ظرفیت‌های این شهرستان است برگزار می‌شود و امروز خرسندیم که این جشن معنوی را بار دیگر در این مکان برگزار می‌کنیم.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه جشن تکلیف یکی از زیباترین و ماندگار ترین خاطرات برای دخترانی که به بلوغ می‌رسند افزود: امروز فصل جدید و بهار معنویت و عبادت در زندگی شما آغاز شده است و باید تلاش کنید از این سفره گسترده الهی برای گام برداشتن در مسیر ارزش‌های دینی و معنوی بهره مند شوید.

وی با تقدیر از تلاش والدین در تربیت فرزندان گفت: امروز والدین دغدغه‌های تأمین مایحتاج زندگی فرزندان را دارند که این احساس مسئولیت بسیار به جا است اما توجه به معنویت و تربیت دینی نیز وظیفه سنگینی است.

امام جمعه گناوه با توصیه به والدین گفت: امروز دشمن در تلاش برای هجمه به جوانان و نوجوانان کشور است و با این هجمه فرهنگی تلاش می‌کند تا فطرت پاک و الهی آنها را تحت تأثیر قرار دهد و این فرزندان را از ما بگیرد.

وی گفت: والدین و به ویژه مادران نقش مهمی در تربیت دینی و اسلامی فرزندان دارند و برای در امان ماندن فرزندان خود از آسیب‌های اجتماعی و سعادت در زندگی آنها، نسبت به تربیت و پرورش و آشنا کردن آنها با معارف و تربیت دینی تلاش کنند.

وی با اشاره به حقوق فرزندان بر والدین در روایات گفت: از حقوق فرزندان بر والدین انتخاب نام نیک و زیبا است که امروز بیشترین اسامی فرزندان در کشور ما به نام‌های اهل بیت (ع)، پیامبر (ص) و معصومین مزین شده است که نشان می‌دهد والدین جامعه ما بر انتخاب نام نیک بر فرزندان خود توجه دارند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه تربیت دینی، اخلاقی، اسلامی و اجتماعی دومین حق فرزندان بر والدین است، بیان کرد: باید برای تربیت فرزندان بر اساس دوستی و محبت اهل بیت و معارف و مبانی دینی، اخلاقی و اجتماعی تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه آشنایی فرزندان با قرآن کریم حق دیگر فرزندان بر والدین است، گفت: فرزندان امانات الهی در دست ما هستند و باید در امانتداری کوتاهی نکنیم و آنها را به خوبی هدایت، حمایت و مواظبت کنیم.

وی گفت: باید احترام جوانان و نوجوانان و فرزندان در خانواده‌ها رعایت شود و فرزندان نیز باید وظیفه خود را نسبت به والدین انجام دهند.

امام جمعه گناوه از برگزار کنندگان این آئین معنوی تقدیر کرد.

سرود همگانی، قرائت سوگند نامه، اجرای نمایش و برنامه‌های متنوع دیگر در این آئین اجرا شد.