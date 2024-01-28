به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام اظهار کرد: در ایام اربعین بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در مدت کوتاهی از یک شهر ۲۰ هزار نفری عبور و تعداد زیادی از این افراد اسکان یافتند.

وی، ادامه داد: نقش هلال‌احمر در برگزاری این کنگره بسیار پررنگ و و خدمات ارائه شده توسط این جمعیت، ارزشمند بود.

هژبری، گفت: همکاری مسوولان با یکدیگر، رضایت زوار را در پی داشت که در نهایت منجر به رضایت رهبر معظم انقلاب شد.

معاون استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: نقش هلال‌احمر در ایجاد رضایت مردم و رهبری، یک نقش محوری بود.

در پایان این مراسم از زحمات غلامرضا علی‌محمدی تقدیر و آقای حمزه محمدی به عنوان سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان ایلام معرفی شد.