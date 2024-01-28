بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از محورهای کردستان برف روبی شد

فرزاد حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش برف و باران در محورهای استان نیروهای راهداری با استفاده از تمام امکانات و تجهیزات در محورها مشغول امدادرسانی به ماشین‌ها و مسافران هستند.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته در محورهای شریانی استان تعداد ۱۴۵ ماشین آلات درگیر برف روبی معابر بودند

حسنی ادامه داد: برف‌روبی در سطح استان توسط ۲۵۱ نفر از نیروهای راهداری و با استفاده ماشین آلات انجام شده‌است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان به میزان شن و نمک مصرفی در این برف‌روبی اشاره کرد و گفت: مقدار شن و نمک مصرفی در این برف روبی هزار و ۷۳۷ تن بوده است و در شبانه‌روز گذشته در محورهای شریانی استان ۱۰ هزار و ۷۲۵ کیلومتر برف‌روبی انجام شده است.

وی اعلام کرد: همچنین ۷۹۹ کیلومتر برف‌روبی با استفاده از ۳۷ دستگاه ماشین آلات توسط ۵۱ نفر از نیروهای راهداری در محورهای غیر شریانی استان انجام شد.

حسنی خاطر نشان کرد: در این برف روبی میزان شن و نمک مصرفی ۴۴ تن بوده است و تعداد ۶۲۲ خودرو نیز رها سازی شده است.