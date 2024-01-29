لزوم حضور پرصلابت مردم در انتخابات/انتخابات عامل اقتدار کشور

الهام قاسمیفر در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به اهمیت برگزاری انتخابات اشاره و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند انتخابات موضوع اصلی کشور است و در دانشگاهها ما به عنوان مسؤولان باید به این موضوع توجه کنیم.
وی افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات موجب مصونیت کشور از سر دشمنان داخلی و خارجی میشود و با توجه به اهمیت این موضوع نباید انتخابات را در کنار سایر موضوعات فرهنگی دید، بلکه اولویت است.
وی ادامه داد: انتخابات بزرگترین و مهمترین رویداد سیاسی و اجتماعی کشور است و همه باید برای برگزاری هر چه باشکوهتر آن و حضور پرصلابت و قوی مردم تلاش کنیم.
قاسمی فر با بیان اینکه در کشور ما از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون انتخابات همواره در کانون توجه بوده عنوان کرد: انتخابات وسیله مؤثری برای تحقق آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی میباشد.
وی تاکید کرد: برگزاری انتخابات برای کشور عزیزمان ایران اقتدار ایجاد میکند، انتخابات امید و هوای تازه را در کشور به وجود میآورد.
استاد دانشگاه بیجار به تلاش دشمنان در راستای تضعیف حضور و مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و ابراز داشت: با برگزاری انتخابات حربه دشمن تضعیف میشود چون دشمن میخواهد انتخابات را کمرنگ و بی رونق جلوه دهد و از این طریق به ما ضربه بزند.
مشارکت قوی و عمومی مردم همبستگی ملی را در کشور ایجاد میکند
وی به اهمیت مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: مشارکت قوی و عمومی مردم همبستگی ملی را در کشور ایجاد میکند و از این طریق توطئههای دشمنان خنثی و در اجرای نقشههای خود ناکام میشوند.
وی اضافه کرد: انتخابات پُرشور و مشارکت قوی از سوی مردم روز نویی را برای کشور ایجاد میکند بنابراین با یک مشارکت قوی و پُرشور، کشور عزیزمان ایران به سوی قدرت و صلابت گام بر میدارد و انقلاب ما با طراوت نگهداشته میشود.
استاد دانشگاه بیجار تاکید کرد: با توجه به جنگ شناختی و رسانهای دشمنان درصدد هستیم از توان و پتانسیل همه استادان، دانشجویان و دانشگاهیان استفاده کنیم.
وی اعلام کرد: در همین راستا دانشگاه پیام نور مرکز بیجار در نظر دارد قبل از انتخابات چندین برنامه ویژه در قالب کرسیهای آزاد اندیشی و تریبون آزاد برگزار نماید، همچنین برای افزایش شور و نشاط و میزان مشارکت از همه نامزدهای انتخاباتی شهرستان دعوت به عمل خواهد آمد تا در فضایی صمیمی، علمی و دانشگاهی ضمن ارائه برنامههای راهبردی و عملیاتی خود پاسخگوی مطالبات دانشجویان و اساتید باشند.
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