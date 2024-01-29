طرح هادی روستاهای سقز دستاورد انقلاب/عزم دولت بر اصلاح بافت روستا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امام خمینی (ره) توجه به محرومان جامعه را اولویت برنامه‌های انقلاب خواند و بر همین اساس در ۲۱ فروردین سال ۵۸ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بنا نهاده شد که بخشی از رسالت‌های این نهاد انقلابی بازنگری طرح‌های هادی با هدف رفع محرومیت، فراهم کردن زمینه توسعه و شتاب بخشی به بهسازی سکونت‌گاه‌های روستایی است.

باید پیشرفت و آبادانی را از روستا آغاز کرد راهبردی با افق توسعه و چشم اندازی در سایه پیشرفت که می‌تواند روشنایی را در روستا پر فروغ کند.

در حقیقت هر چه سطح زندگی و بهره‌مندی مردم در روستاها ارتقا پیدا کند از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری می‌شود.

توسعه فضاهای مورد نیاز با روستاها سبب ماندگاری مردم در روستا می‌شود که نباید از آن غفلت کرد و در حقیقت همین ارتقای سطح کیفی زندگی روستایی موجب کاهش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.

اجرای طرح هادی در سقز نیازمند رفع مشکلات کمبود اعتباری

اجرای طرح هادی به ویژه در روستاهای شهرستان سقز یکی از اولویت‌های متولیان امر است، اسماعیل زارعی‌کوشا استاندار کردستان چندی پیش در جلسه‌ای که به منظور بررسی طرح‌های شهرستان سقز برگزار شده بود، با بیان اینکه دو سال گذشته، معادل ۳۵ سال طرح هادی در روستاهای سقز اجرا شده است اظهار کرد: مشکل کمبود اعتبار اجرای طرح هادی با هماهنگی مسؤولان مربوطه و سایر شهرستان‌ها بررسی و مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف در شهرستان سقز انجام شده و در زمینه توسعه راه روستایی و اجرای طرح هادی، کارهای به سرانجام رسیده در این شهرستان، بسیار نمایان است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، معادل ۳۵ سال طرح هادی در روستاهای استان اجرا شده است، تاکید کرد: اجرای این طرح با جدیت پیگیری شود.

طرح هادی در ۷۰ روستای سقز اجرا شده است

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سقز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح هادی در ۷۰ روستای شهرستان سقز اجرا شده است.

رحمان سلیمانی با اشاره به عملکرد حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن اظهار کرد: طرح هادی شامل جدول گذاری، سنگ فرش، دیوار حائل، زیرسازی سطح معابر و آسفالت معابر که تاکنون در ۷۰ روستای شهرستان سقز اجرا و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هادی ۱۳ روستا در سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، استانی و ملی صورت گرفته است، افزود: برای زیرسازی معابر به مساحت ۳۰ هزار متر مربع از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان هزینه شده و ۷ روستا از محل اعتبارات قیر ملی آسفالت شده است.

سلیمانی اضافه کرد: امسال هم در ۳۱ روستا اجرای طرح هادی انجام شده و همچنین در ۸ روستا جدول گذاری، در ۲ روستا دیوار حائل و در ۱۹ روستای دیگر زیرسازی و آماده سازی سطح معابر با استفاده از ناوگان ماشین آلات بنیاد مسکن به مساحت ۸۰ هزار متر مربع با اعتبار بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و مشارکت اهالی روستا و دهیاری‌ها اجرا شده است.

وی ادامه داد: آسفالت سطح معابر در ۱۶ روستا به مساحت ۷۳ هزار متر مربع با اعتبار بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات قیر ملی انجام شده است.

بازنگری طرح هادی در ۱۴ روستای سقز

وی با اشاره به بازنگری و مطالعه نقشه طرح هادی در روستاهای هر چهار بخش افزود: از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴ روستا بازنگری نقشه طرح هادی توسط مشاوران انجام شده است و از سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد ۵۰ روستا توسط مشاوران مربوطه در حال بازنگری و مطالعه نقشه طرح هادی می‌باشند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سقز به تعداد ۲۸۱ سهمیه تسهیلات طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی شهرستان سقز هم اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح با مشارکت و همکاری خوب بانک‌های عامل ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعداد ۲۴۵ نفر پرداخت شده است که از این تعداد حدود ۳۰ درصد، به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ر ه) و بهزیستی تعلق گرفته است.

وی افزود: انتظار می‌رود در سال جاری با توجه به افزایش سقف اعتبارات تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکن روستایی با همکاری و رعایت ضمانت بانکی توسط بانک‌ها و همچنین مشارکت و استقبال متقاضیان جهت دریافت و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، و با عنایت به جلسات اخیر با رؤسا و مدیران کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی، بیشترین درصد استقبال را در مددجویان تحت پوشش این دو اداره محترم خواهیم داشت.

سلیمانی یادآور شد: برای تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مقاوم سازی مسکن روستایی نیز ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به ۱۴۲ نفر و همچنین ۶۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه به ۱۲ نفر پرداخت شده است.

وی در بخشی از سخنان به صدور سند مالکیت روستایی اشاره کرد و افزود: قبل از سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۶ جلد سند مالکیت روستایی با مشارکت اداره ثبت اسناد توسط بنیاد مسکن صادر شده و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲۹ جلد سند و نیز تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۵۰ جلد سند مالکیت صادر خواهد شد.

وی اضافه کرد: در خصوص واگذاری زمین به متقاضیان روستایی هم، تاکنون ۶۷۰ قطعه زمین روستایی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

یافته‌های آماری نشان می‌دهد، شاخص بهره‌مندی کشور از طرح هادی ۵۴ درصد است و این میزان در استان کردستان ۴۳ درصد است.

در استان کردستان یک هزار و ۳۱۵ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت وجود دارد که برای همه این روستاها نقشه طرح هادی تهیه و تصویب شده و تعداد زیادی از آنها هم طرح هادی در فازهای مختلف اجرایی شده است.