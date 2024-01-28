به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان صبح یکشنبه در حاشیه دیدار و گفت‌وگو با فرمانداران استان اصفهان در جنع خبرنگاران اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی الگوی فاخری در اداره کشور دارد که آن الگو مبتنی بر حضور مردم است.

وی با بیان اینکه اتفاقاتی از جمله پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد نظامات اداره کشور منجر به سپردن کارها به مردم و صدور دستور راه‌اندازی نهادهایی مانند جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی، بسیج و … از سوی حضرت امام (ره) شد، گفت: در برهه‌هایی از تاریخ نتوانستیم بر سر این عهد بمانیم و سازوکار غرب در بروکراسی اداری کشور ورود کرد و مانع شد تا مردم در جایگاه اصلی خود نقش‌آفرینی کنند، ادامه دادک

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت اضافه کرد: تلاش دولت سیزدهم این است که مردمی سازی امور را بر ریل اصلی خود برگرداند و حکمرانی مردم را در امور مختلف محقق کند البته که در این موضوع موانع قانونی نیز وجود دارد اما بایستی مدیران زمینه سازی و میدان گشایی و امور را به مردم واگذار کنند.

وی اظهار کرد: ضروری است حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی بر مسائل روز کشور تمرکز کنند و با موشکافی و دقت برای حل مسائل بسیج شوند.

دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی سازی دولت گفت: در استان اصفهان نیز این امر محقق شده است اما انتظار ما از این استان فراتر از این حد است.

وی اضافه کرد: مردم استان اصفهان همیشه و در همه امور از جمله دفاع مقدس، کمک رسانی در بلایای طبیعی، امددرسانی در ایام کرونا و … پیشتاز بودند از این رو انتظار می‌رود در مردمی سازی نیز این استان بتواند نمونه‌های موفقی را بیش از پیش به کشور معرفی کند.

عبودتیان در خصوص اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات نیز اظهار کرد: مهمترین مسئله در انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب عنوان شده و آن الگو «تواصی» است‌.

وی ادامه داد: بدین معنا که افرادی که متوجه اهمیت انتخابات می‌شوند در کنار امر به معروف بایستی در مورد اهمیت انتخابات و تأثیر آن در آینده کشور با مردم گفت‌وگو کنند و این چرخه دعوت منوط به عده‌ای خاصی نباشد.

عبودتیان با بیان اینکه هر ایرانی که برای آینده خود دغدغه دارد باید بداند که رأی دادن پیام‌هایی دارد و رأی ندادن نیز پیام‌های منفی دارد که باعث خوشحالی دشمن می‌شود، افزود: در این حوزه حضور مردم نیز ضروری است تا به درستی نقش‌آفرینی کنند.