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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

دعوت از ۳ فرنگی کار قمی به اردوی تیم ملی

دعوت از ۳ فرنگی کار قمی به اردوی تیم ملی

قم- سرپرست هیات کشتی استان قم گفت: سه فرنگی کار قمی به اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان دعوت شده اند.

علی عبدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی اواسط هفته جاری برگزار خواهد شد که سه فرنگی کار از استان قم نیز به اردو دعوت شده اند.

سرپرست هیات کشتی استان قم با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی از روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در خانه کشتی شهید صدرزاده تهران برگزار خواهد شد عنوان کرد: این اردو، پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور است که خود را برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس و هم چنین بازی های انتخابی آن آماده می کند.

وی با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی تا ۲۰ بهمن ماه جاری ادامه دارد گفت: مهدی جواهری (۶۰ کیلوگرم)، محمدجواد رضایی (۶۷ کیلوگرم) و امیر عبدی (۷۷ کیلوگرم) از استان قم زیر نظر حسن رنگرز سرمربی تیم ملی تمرین خواهند کرد.

کد مطلب 6006830

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