سرمربی قطر: کار سختی برابر فلسطین خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال قطر و فلسطین در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا شامگاه دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه «البیت» قطر به مصاف هم خواهند رفت.
«مارکز لوپز» سرمربی تیم ملی فوتبال قطر در کنفرانس خبری پیش از این دیدار گفت: ما با رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی پا به این مرحله گذاشتیم و تمام تلاش خود را برای پیروزی در این دیدار انجام خواهیم داد. شاید برخی فکر کنند که بازی ساده ای در پیش داشته باشیم اما مطمئناً بازی سختی خواهیم داشت و تمام تمرکز خود را برای کسب بهترین نتیجه روی این بازی معطوف خواهیم کرد.
وی ادامه داد: خوشحالم که در این مرحله هستیم. برای ما همه بازیها مهم هستند تا بتوانیم در هر دیدار شرایط مطلوب خود را داشته باشیم و نتایج قابل قبولی بگیریم.
او در پایان گفت: میدانیم در این مرحله همه بازیها سخت هستند و هیچ تیمی از پیش بازنده نیست. احترام زیادی برای تیمهای شرکت کننده در این رقابتها قائل هستیم.
او در خصوص بازیکنانی چون «معز علی» و «اکرم عفیف» که عملکرد مناسبی از خود به نمایش گذاشته اند گفت: من از عملکرد خط حمله کاملاً راضی هستم و این سبک بازی را دوست دارم. ضمن اینکه «کلین شیت» ها به ما کمک خواهد کرد که اعتماد به نفس خوبی داشته باشیم. ما باید تمرکز بالایی داشته باشیم و در این مرحله هر اتفاقی ممکن از رخ بدهد. در این مرحله دیگر بازی آسان نخواهیم داشت و در این تورنمنت همه بازیها سخت بود. ما به همه حریفان احترام میگذاریم.
«معز علی» مهاجم تیم ملی فوتبال قطر هم در این کنفرانس خبری حاضر شد و گفت: با تمام احترامی که برای حریف قائل هستیم میخواهیم به مراحل بالاتر برسیم. ما باید از تمام موقعیتهای خود به خوبی استفاده کنیم. فلسطین خط دفاعی قدرتمندی دارد اما تلاش میکنیم که نتیجه بگیریم. تاکتیک تیمی ما تکنیک بازیکنان برای عبور از این سد دفاعی خواهد بود.
او در خصوص احتمال کسب عنوان بهترین گلزن مسابقات گفت: این به عنوان یک مهاجم برای من مهم است اما در درجه اول به موفقیت تیمی اهمیت میدهم. باید به این نکته توجه کرد که قبلاً هر بازی ۳ امتیاز داشت اما الان پیروزی مهمتر از چیز دیگری است.
وی در خصوص همکاری با اکرم عفیف گفت: او برای من مثل برادر است و خوشحالم که در کنار هم بازی میکنیم. ما شناخت و فهم خوبی از بازی هم داریم و وقتی در محوطه جریمه حریف قرار میگیریم برای گلزنی تلاش میکنیم. ما ارتباط خیلی خوبی با هم داریم.
او در پایان در خصوص گلها و بازیهای ملی برای قطر گفت: این مساله موجب غرور ملی است. هیچ چیزی مهمتر موفقیت تیمی نیست و گلزنی باید در قابل ساختار تیمی رخ بدهد. همگی تلاش میکنیم بهترین بازی خودمان را ارائه دهیم.
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