به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری پیش از ظهر امروز در بازدید از اداره‌کل گمرک چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت روز جهانی گمرک با اشاره به مثبت بودن شاخص‌های تجاری استان، اظهار کرد: میزان صادرات غیرنفتی استان از ابتدای سال رشد چشمگیری داشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: افزایش صادرات به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک بزرگی می‌کند، گمرک جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد، از این طریق این سازمان می‌توانیم سیاست‌گذاری اقتصادی را اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه در چهارمحال و بختیاری رشد خوبی در حوزه تولید صنایع‌دستی، کشاورزی، صنعت و … داشتیم، گفت: باید برای بازاریابی این محصولات تلاش کنیم، این مسئله در کاهش نرخ بیکاری مؤثر است.

حیدری با تاکید بر اینکه مجموعه گمرک باید تقویت شود، عنوان کرد: اگر این مجموعه قوی کار کند، شاهد تحول در بخش‌های تولیدی خواهیم بود، پیگیری برای ارتقای ساختار گمرک از طریق معاونت ریاست جمهوری در حال انجام است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استقرار نمایندگی گمرک در شهرستان‌های بروجن و لردگان یک ضرورت به‌شمار می‌رود، باید اقدامات لازم در این راستا صورت بگیرد، روان‌سازی امورات مراجعه‌کنندگان به این مجموعه در اولویت باشد.

وی تاکید کرد: پاک‌دستی در دستگاه‌های اقتصادی اهمیت بیش‌تری دارد، باید مراقبت لازم صورت بگیرد تا تخلفی شکل نگیرد.