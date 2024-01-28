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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

رییس پلیس راهور البرز خبر داد؛

لغزندگی معابر البرز/ رانندگان با سرعت مطمئنه برانند

لغزندگی معابر البرز/ رانندگان با سرعت مطمئنه برانند

کرج- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از رانندگان خواست با توجه به بارش رحمت الهی در سطح استان و لغزندگی معابر با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی پور عنوان کرد: تیم‌های پلیس راهور از ساعات ابتدایی امروز به منظور روان سازی ترافیک و پیشگیری از بروز تصادفات در سطح شهرستان‌های استان البرز حضور دارند و از شهروندان درخواست می‌شود همکاری لازم را با آنها داشته باشند.

رئیس پلیس راهور استان البرز متذکر شد: برابر ماده ۱۶۹ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، تردد و راندن موتورسیکلت و دوچرخه در این شرایط با توجه به لغزنده بودن راه‌ها ممنوع است.

سرهنگ رحمتی پور گفت: با توجه به عدم وجود سطح اتکای کافی لاستیک‌ها و لغزنده بودن مسیر و از سوی دیگر احتمال بروز خطرات جدی از قبیل واژگونی، وقوع تصادفات و حوادث مختلف، راکبان موتورسیکلت و دوچرخه از تردد در زمان بارندگی و لغزنده بودن معابر خودداری کنند.

کد مطلب 6006885

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